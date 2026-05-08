Albuquerque defende Festa da Flor após críticas à exposição

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, rejeitou hoje a ideia de que existam críticas generalizadas à Exposição da Flor, no âmbito da Festa da Flor, defendendo que se trata de opiniões “respeitáveis”, mas minoritárias.

A reacção surge após o ambientalista e geógrafo Raimundo Quintal ter classificado a exposição, no Largo da Restauração, como “paupérrima”, apontando a existência de “um amontoado de flores, ramos e folhagens, em adiantado processo de secagem” poucos dias depois da inauguração.

À margem de uma visita ao restaurante ‘Han Table Barbecue’, no Funchal, e acompanhado pelo secretário regional do Turismo e Ambiente, Eduardo Jesus, Albuquerque procurou relativizar as críticas.

“Não, têm existido um conjunto de críticas perfeitamente respeitáveis, mas não são a maioria das críticas”, afirmou.

O governante considerou ainda que há sempre diferentes perspectivas sobre iniciativas públicas e apontou que algumas críticas surgem de quem, na sua opinião, tende a rejeitar mudanças.

“Normalmente há uns quadrantes que se fazem, há uns que não dizem sempre mal de tudo o que o Governo faz, pronto, isso já se sabe que é assim. E há outros, com o devido respeito, que querem manter tudo na mesma”, disse.

Questionado sobre a qualidade da exposição deste ano, Albuquerque reconheceu alterações no formato e admitiu que projectos desta natureza estão sujeitos a avaliação estética.

“Tínhamos de mudar algumas coisas, fizemos as mudanças na Festa da Flor. Há coisas que correm melhor no primeiro ano e outras que correm pior”, referiu.

O presidente do Governo Regional defendeu ainda a renovação do conceito da exposição, sublinhando que não é possível manter modelos repetidos.

“Acho que o pavilhão está muito bonito do ponto de vista individual, há uma área muito agradável para visitar, está diferente, não podíamos manter sempre a mesma coisa”, afirmou, acrescentando que, na sua avaliação pessoal, o resultado é “moderno, inovador e atractivo”.