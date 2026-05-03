Fotografias captam magia do cortejo alegórico da Festa da Flor

Decorreu, este domingo, no Funchal, a primeira parte do cortejo alegórico da Festa da Flor.

Participaram João Egídio Rodrigues, com '50 Anos em Flor', Rosa Flor – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva e Escola de Samba, com 'A Rosa da Autonomia: 50 Primavera de Liberdade', Associação Tramas e Enredos, com 'Do Mar à Serra', Escola de Samba Caneca Furada, com '50 Anos de Identidade Madeirense', Associação Animad, com 'Aqua', Associação de Animação Geringonça, com 'Serena', e Nuvem D’Afectos – Associação de Animação, com 'Madeira do Ontem ao Actual – Florescer com Rigor'.

A segunda parte do cortejo alegórico acontece a 17 de Maio.

O desfile parte da Praça da Autonomia, seguindo pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Rotunda Francisco Sá Carneiro e Avenida Francisco Sá Carneiro.