Rosa Flor estreia-se no Cortejo da Flor

A Rosa Flor – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva e Escola de Samba iniciou a sua participação no Cortejo Alegórico da Festa da Flor com o tema ‘A Rosa da Autonomia: 50 Primaveras de Liberdade’, num desfile que decorre este domingo na baixa do Funchal.

Grupo estreante, com cerca de uma centena de participantes, a formação apresenta uma viagem simbólica pela história da Madeira, evocando os 50 anos da autonomia regional através da cor, da expressão cultural e da identidade madeirense.

A proposta destaca o marco de 1976, ano da criação da Região Autónoma, como ponto de partida para uma narrativa que valoriza a liberdade de decisão e a afirmação do povo madeirense ao longo de cinco décadas.

Mais do que um desfile, a apresentação assume-se como uma celebração de identidade e continuidade, sublinhando a ideia de um povo que floresce na liberdade e projecta o futuro com orgulho.