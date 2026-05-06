Mulher fica ferida em despiste na Calheta
Um despiste de automóvel deixou uma mulher ferida, esta manhã, na Calheta, mais concretamente na zona entre o Lombo do Brasil e o Lombo do Doutor.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento. No entanto, à chegada das equipas de socorro, a vítima já se encontrava fora do veículo.
A mulher, com ferimentos ligeiros, foi transportada ao Centro de Saúde da localidade e, posteriormente, encaminhada para o hospital, para uma avaliação médica mais detalhada.
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