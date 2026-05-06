 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher fica ferida em despiste na Calheta

Foto RS
Foto RS

Um despiste de automóvel deixou uma mulher ferida, esta manhã, na Calheta, mais concretamente na zona entre o Lombo do Brasil e o Lombo do Doutor.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento. No entanto, à chegada das equipas de socorro, a vítima já se encontrava fora do veículo.

A mulher, com ferimentos ligeiros, foi transportada ao Centro de Saúde da localidade e, posteriormente, encaminhada para o hospital, para uma avaliação médica mais detalhada.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo