Mulher fica ferida em despiste na Calheta

Um despiste de automóvel deixou uma mulher ferida, esta manhã, na Calheta, mais concretamente na zona entre o Lombo do Brasil e o Lombo do Doutor.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Calheta, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento. No entanto, à chegada das equipas de socorro, a vítima já se encontrava fora do veículo.

A mulher, com ferimentos ligeiros, foi transportada ao Centro de Saúde da localidade e, posteriormente, encaminhada para o hospital, para uma avaliação médica mais detalhada.