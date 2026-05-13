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Despiste de trotinete causa ferimentos a jovem

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Um jovem com cerca de 20 anos foi hoje vítima de um acidente, após despiste da trotinete que conduzia na Estrada Monumental.

O acidente deu-se pouco antes das 7h00 na rotunda da Vitória, quase na fronteira entre Funchal e Câmara de Lobos, tendo o acidentado sido assistido pelos Bombeiros Sapadores do FUnchal.

Com escoriações nas pernas e nos braços, o ferido considerado ligeiro foi assistido na ambulância de transportado ao hospital.

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