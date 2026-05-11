Condutor recusa assistência após despiste

Um cidadão recusou ser assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses após ter sofrido um despiste de carro esta madrugada na zona centro do Funchal.

O alerta foi dado pouco depois da 01h00 desta madrugada, apontando para uma viatura que se tinha despistado na zona da Praça da Autonomia.

Os BVM mobilizaram os meios necessários para o local, mas o condutor recusou ser assistido e transporte para o Hospital para averiguar o seu estado de saúde após o acidente.