Condutor recusa assistência após despiste
Um cidadão recusou ser assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses após ter sofrido um despiste de carro esta madrugada na zona centro do Funchal.
O alerta foi dado pouco depois da 01h00 desta madrugada, apontando para uma viatura que se tinha despistado na zona da Praça da Autonomia.
Os BVM mobilizaram os meios necessários para o local, mas o condutor recusou ser assistido e transporte para o Hospital para averiguar o seu estado de saúde após o acidente.
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