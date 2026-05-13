Doente transportado de helicóptero para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou na segunda-feira o transporte de um doente a necessitar de cuidados médicos diferenciados entre o Porto Santo e a Madeira.

De acordo com a FAP, o helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 - "Pumas", fez a ligação entre as duas ilhas do arquipélago, realizando a missão com total segurança.

Na operação, como habitualmente, também estiveram as duas corporações do Porto Santo e de Santa Cruz.