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Doente transportado de helicóptero para a Madeira

Foto DR/Força Aérea Portuguesa
Foto DR/Força Aérea Portuguesa

A Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou na segunda-feira o transporte de um doente a necessitar de cuidados médicos diferenciados entre o Porto Santo e a Madeira.

De acordo com a FAP, o helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 - "Pumas", fez a ligação entre as duas ilhas do arquipélago, realizando a missão com total segurança.

Na operação, como habitualmente, também estiveram as duas corporações do Porto Santo e de Santa Cruz.

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