Céu muito nublado e aguaceiros para esta terça-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira, dia 12 de Maio de 2026, apontam para períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em

especial a partir da tarde. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, rodando para noroeste e enfraquecendo no final do dia.



Para o FUNCHAL:

Períodos de céu muito nublado.

Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em especial a partir da tarde.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3 metros, passando

gradualmente a ondas de norte com 1,5 a metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC

Costa Norte

Ondas de norte com 2 a 2,5 metros, diminuindo

gradualmente para 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC