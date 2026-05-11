Céu muito nublado e aguaceiros para esta terça-feira
As previsões do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira, dia 12 de Maio de
2026, apontam para períodos
de céu muito nublado, possibilidade
de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em
especial a partir da tarde. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, rodando para noroeste e enfraquecendo no final do dia.
Para o FUNCHAL:
Períodos de céu muito nublado.
Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em especial a partir da tarde.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3 metros, passando
gradualmente a ondas de norte com 1,5 a metros.
Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.
Temperatura da água do mar: 18/19ºC
Costa Norte
Ondas de norte com 2 a 2,5
metros, diminuindo
gradualmente para 1,5 a 2 metros.
Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.
Temperatura da água do mar: 18/19ºC