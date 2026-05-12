Despiste de autocarro de turismo no centro de Lisboa faz três feridos

Pelo menos três pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um despiste de um autocarro de turismo contra um estabelecimento comercial na Praça dos Restauradores, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 17:12 e provocou, "pelo menos, três feridos".

A fonte não adiantou, contudo, a gravidade dos ferimentos.

Pelas 18:15 estavam no local quatro veículos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.