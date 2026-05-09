Dois feridos na sequência de uma colisão na Via Rápida

O acidente ocorrido esta tarde na Via Rápida, no sentido Machico – Ribeira Brava, resultou em dois feridos e provocou fortes constrangimentos na circulação automóvel durante cerca de uma hora.

Acidente grave causa congestionamento na Via Rápida Um acidente grave ocorrido, há instantes, na Via Rápida obrigou ao encerramento da circulação rodoviária no sentido Machico – Ribeira Brava.

Segundo foi possível apurar, a colisão envolveu duas viaturas ligeiras no sublanço Boaventura–São Pedro. Entre os feridos está uma mulher de 33 anos, desconhecendo-se, para já, o sexo e a idade da segunda vítima. Ambos sofreram ferimentos e foram transportados para o hospital. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com duas ambulâncias, um veículo urbano de combate a incêndios e 13 operacionais.

A PSP e a Via Litoral estiveram no local a coordenar a ocorrência e a regular o trânsito.

O acidente obrigou a uma forte redução da circulação naquela zona da Via Rápida, com o trânsito a manter-se quase parado durante aproximadamente uma hora. A circulação já foi entretanto normalizada.