Machico apresenta XIX edição do Mercado Quinhentista

A apresentação da XIX edição do Mercado Quinhentista de Machico marca a agenda desta terça-feira, 5 de Maio, com uma sessão agendada para as 16h30, na Igreja Matriz de Machico.

O evento, que decorrerá entre 5 e 7 de Junho sob o tema “Gentes do Povoamento”, inspira-se na descoberta, em 2021, do Tombo I — o mais antigo registo documental conhecido sobre este território — para valorizar a memória colectiva da Madeira.

A edição deste ano propõe uma viagem às origens do povoamento, destacando o papel dos homens e mulheres anónimos que moldaram a identidade da Região, numa iniciativa que reúne entidades regionais e locais e que dá o mote para os principais acontecimentos do dia.

A organização promete ainda “um conjunto alargado de novidades”.

A agenda de terça-feira fica ainda marcada por várias iniciativas de âmbito político, institucional e governativo, com destaque para encontros oficiais, ações partidárias e eventos culturais no Funchal, no âmbito da Festa da Flor.

Ao longo do dia, decorrem também reuniões na Assembleia Legislativa da Madeira, iniciativas promovidas por diferentes forças políticas e momentos ligados à educação e à juventude.

Tome nota das iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

10h00 A presidente da Assembleia é recebida em audiência pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira

Palácio de São Lourenço

10h00 Iniciativa do CDS-PP com Sara Madalena

Caminho do Lombo de São João, Ponta do Sol

11h00 O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, participa na abertura da unidade ‘Chapelaria Boutique Hotel’

Rua de Santa Maria, Funchal

12h00 Iniciativa do JPP com Basílio Santos

Cais da Calheta

14h00 Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura

Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 Rubina Leal encontra-se com alunos que irão representar a Região no Parlamento dos Jovens

Assembleia Legislativa da Madeira (Sala Rosa)

15h00 Iniciativa do PS com Célia Pessegueiro

Capela do Livramento, Ponta do Sol

15h00 Representante da República recebe o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque

Palácio de São Lourenço

16h00 Miguel Albuquerque preside à inauguração da exposição “Mesas da Flor Bordal”

Loja/fábrica da Bordal, Funchal

'Mesas da Flor Bordal' celebram Festa da Flor de 6 a 23 de Maio A loja/fábrica da Bordal, localizada na Rua Dr. Fernão Ornelas, no Funchal, acolhe entre os dias 6 e 23 de Maio, a exposição 'Mesas da Flor Bordal', inserida na Festa da Flor, numa "celebração do Bordado Madeira enquanto património vivo, onde tradição e contemporaneidade se encontram através do design e da criatividade".

21h30 Concerto do Quinteto de Sopros 'Solistas OCM', da Orquestra Clássica da Madeira

Reid´s Palace A Belmond Hotel

'Solistas OCM' actuam esta terça-feira no Reid´s Palace O Quinteto de Sopros 'Solistas OCM', da Orquestra Clássica da Madeira, vai protagonizar um concerto esta terça-feira, 5 de Maio, pelas 21h30, a ter lugar no Reid´s Palace A Belmond Hotel. As obras seleccionadas reportam-se a compositores do período moderno da História Ocidental da Música.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 05 de Maio, Dia Mundial da Asma, Dia Internacional da Parteira, Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, Dia Mundial da Higiene das Mãos, Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar, Dia da Insuficiência Cardíaca, Dia Mundial da Língua Portuguesa e Dia Europeu da Vida Independente:

1632 - Morre, aos 77 anos, o escritor frei Luís de Sousa, Manuel de Sousa Coutinho.

1818 - Nasce o alemão Karl Heinrich Marx. Foi um filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista. Publicou com Friedrich 'Manifest der Kommunistischen Partei' (1848), conhecido como o Manifesto Comunista, o panfleto mais célebre da história do movimento socialista.

1821 - Morre, aos 51 anos, Napoleão Bonaparte, Napoleão I, general francês e Imperador de França (1804-1814/1815)

1835 - Almeida Garrett cria o Conservatório de Lisboa, no âmbito da reforma do Governo Liberal. O ensino da música é dirigido pelo compositor João Domingos Bomtempo.

1890 - Termina o monopólio estatal português da indústria dos tabacos preparando-se a transferência para particulares.

1912 - Começam os Jogos Olímpicos de Estocolmo, na Suécia, em que Portugal tem a primeira participação nas modalidades de Atletismo, Esgrima (Fernando Correia como único representante) e Lutas Greco-Romanas.

- É publicada a primeira edição do jornal Pravda, em São Petersburgo. Fundado como diário operário.

1919 - É formada a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha Internacional.

1934 - É revisto o contrato do Estado português com a Anglo-Portuguese Telephone Company, empresa que detém a concessão dos telefones de Lisboa e Porto desde 1887, permanecendo o exclusivo até 1968.

1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. É libertado o campo de concentração nazi de Mauthausen, na Áustria.

1949 - Os Governos do Reino da Bélgica, do Reino da Dinamarca, da República Francesa, da República Irlandesa, da República Italiana, do Grão-Ducado do Luxemburgo, do Reino dos Países Baixos, do Reino da Noruega, do Reino da Suécia e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, decidem constituir um Conselho da Europa, compreendendo um Comité de representantes dos Governos e uma Assembleia Consultiva, e para esse fim adoptam um Estatuto.

1955 - Os Aliados terminam a ocupação da Alemanha Ocidental, iniciada após a II Guerra Mundial.

1961 - Alan Shepard é o primeiro americano no espaço, a bordo da bordo da nave espacial da NASA, Mercury Redstone 3, Freedom 7.

1975 - É criado o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que entra em funcionamento na época 1976/1977.

1978 - O Rei de Espanha, Juan Carlos, e o Presidente da República Portuguesa, Ramalho Eanes, trocam os instrumentos de ratificação do Tratado de Amizade e Cooperação.

1981 - Morre, aos 27 anos, na cadeia de Maze, Belfast, Irlanda do Norte, o militante do Exército Republicano Irlandês (IRA) Robert "Bobby" Sands, após 66 dias de greve da fome.

1986 - Acidente ferroviário na Póvoa de Santa Iria provoca 17 mortos e 83 feridos.

1992 - O Japão adota a semana de trabalho de cinco dias.

- 19 pessoas morrem e 2300 ficam feridas no estádio Furiani, na Córsega, quando a tribuna provisória de 10 mil lugares cede antes da meia-final da Taça de França, entre o Bastia e Marselha.

1995 - O Canadá, representando 103 países, solicita formalmente na sede das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, Estados Unidos, a prorrogação indefinida do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

1998 - É lançado o jornal diário "24 Horas", do grupo Edipress.

1999 - Portugal e Indonésia assinam, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, os acordos que estabelecem o direito da autodeterminação de Timor-Leste.

2003 - O Tribunal da Relação de Guimarães ordena a prisão preventiva de Fátima Felgueiras, no âmbito do processo do "saco azul" da Câmara de Felgueiras. É desconhecido o paradeiro da autarca.

- No Ruanda, começam a ser libertados 25 mil prisioneiros, acusados de participação no genocídio de 1994.

2004 - O primeiro-ministro, Durão Barroso, inaugura a Central Hidroeléctrica instalada na Barragem de Alqueva.

2005 - A proposta de Lei para a limitação dos mandatos dos cargos políticos executivos é aprovada na Assembleia da República.

2006 - Luís Marques Mendes é reeleito presidente do PSD, nas primeiras eleições diretas para a liderança do partido.

- A escritora Lídia Jorge recebe no Museu do Ultramar, em Bremen, Alemanha, o Prémio Internacional de Literatura "Albatros", da Fundação Gunther Grass, pelo livro "O Vento Assobiando nas Gruas".

2007 - Morre, aos 65 anos, Abdul-Majid bin Abdul-Aziz, príncipe saudita, governador de Meca.

- Morre, com 79 anos, Theodore Maiman, físico norte-americano, inventor do primeiro laser.

2009 - Realiza-se o primeiro exercício internacional de proteção civil em Portugal, com base num simulacro de sismo "PTQUAKE09" em simultâneo nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

2010 - O treinador português José Mourinho junta mais um título ao currículo ao vencer a Taça de Itália, depois do Inter de Milão bater a Roma por 1-0, no Estádio Olímpico da capital italiana.

- Morre, aos 99 anos, a meio-soprano Giulietta Simionato, uma das grandes vozes do canto lírico italiano e presidente da Associação Maria Callas.

2011 - O Sporting de Braga qualifica-se pela primeira vez para uma final de uma prova da UEFA ao eliminar o Benfica nas meias-finais da Liga Europa em futebol.

- Um carro armadilhado embate contra um posto de polícia em Hilla (Iraque), provoca 24 mortos e 72 feridos. As autoridades admitem "vingança por Bin Laden".

- A 'troika', constituída pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, apresenta o programa de assistência financeira a Portugal no valor de 78 mil milhões de euros.

2012 - Morre, aos 89 anos, George Knobel, antigo selecionador da equipa holandesa de futebol.

2017 - Morre, aos 83 anos, Abel Mendes, pintor e professor jubilado da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

- Morre, aos 79 anos, Keith Harvey, fundador do Gabrieli Quartet, solista da Filarmónica de Londres e da English Chamber Orchestra e vencedor do Prémio Guilhermina Suggia da Royal Academy of Music, em 1958.

2019 - Pelo menos 41 pessoas morrem e seis ficam feridas no incêndio de um avião Sukhoi Superjet-100 de passageiros da companhia russa Aeroflot, no aeroporto de Sheremetyovo, em Moscovo.

- O Sporting de Braga conquista pela primeira vez o título de campeão nacional feminino de futebol.

- Portugal soma a sua primeira vitória numa fase final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino no escalão sub-17. Sob o comando do treinador nacional José Paisana, a equipa das Quinas vence por 3-1 a seleção da Bulgária, anfitriã do Europeu.

2020 - Morre, aos 62 anos, Ciro Pessoa, músico brasileiro, um dos fundadores da banda de rock Titãs.

2021 - Morre, aos 71 anos, Cândido Ferreira, ator e encenador, cofundador do Teatro O Bando.

2023 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara o fim da emergência global para a covid-19 a nível global.

2024 - O Sporting sagra-se campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0.

- Morre, aos 79 anos, Bernard Hill, ator britânico, conhecido pelos seus papéis nos filmes "Titanic" e "O Senhor dos Anéis".

- Morre, aos 85 anos, César Luis Menotti, antigo jogador e treinador de futebol argentino, campeão mundial em 1978 no comando técnico da seleção da Argentina.

PENSAMENTO DO DIA

Quis ver até onde ia a estupidez humana. Concluí que não tem limite André Maurois, nome literário de Émile Herzog (1885-1967), escritor francês

Este é o centésimo vigésimo sexto dia do ano. Faltam 240 dias para o termo de 2026.