'Mercado Quinhentista' propõe uma viagem à origem do povoamento

A XIX edição do Mercado Quinhentista de Machico foi apresentada na tarde desta terça-feira, 5 de Maio, na Igreja Matriz de Machico. Na ocasião, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus realçou que este ano o evento decorre sob o tema 'Gentes do Povoamento', inspirada na descoberta, em 2021, do Tombo I - o mais antigo registo documental conhecido sobre este território.

"O Mercado Quinhentista presta uma homenagem a este legado histórico", refere o governante, acrescentando que este evento, que nasce de uma iniciativa da escola, rapidamente ganhou uma "dimensão musical, uma dimensão regional e hoje é objecto produção internacional. Portanto, o Mercado Quinhentista presta um serviço à escola, ao município, à Região, mas muito além disso."

No seu entender este é um evento único. "Todos os anos cresce e afirma-se na sua qualidade, no seu conteúdo de uma forma natural. É um evento com crescimento natural."

A edição deste ano propõe uma viagem às origens do povoamento, destacando o papel dos homens e mulheres anónimos que moldaram a identidade da Região, numa iniciativa que reúne entidades regionais e locais e que dá o mote para os principais acontecimentos do dia.

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, espera que esta edição, que decorre entre os dias 5 e 9 de Junho, seja um sucesso, tal como tem ocorrido nas edições anteriores. "Estamos confiantes do seu sucesso, da sua enchente, mais uma recriação histórica importante."

Esta edição vai envolver 1.500 figurantes vestidos à época, 82 espaços, 37 bodegas, 26 artesãos, 16 escolas, 33 instituições e 50 grupos de animação com axtividades desenvolvidas em quatro palcos.

Estão a ser preparados 15 mil copos de barro para esta iniciativa, que tem na sua génese um projecto da Escola Básica e Secundária de Machico

O programa prevê, no primeiro dia, um cortejo infantil intitulado 'Filhos da terra', outros sobre 'A incerteza da ventura' e um espetáculo piromusical integrado no Festival do Atlântico.

No dia seguinte, o destaque vai para o desembarque e cortejo dos fundadores, um torneio a cavalo e o teatro de fogo com o tema 'O Sonho de Tristão'.

No último dia vão acontecer dramatizações de época, outro torneio a cavalo e uma rapsódia intitulada 'Ecos do Povoamento'.