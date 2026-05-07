Madeirenses nos Açores com 'porta aberta' para jogo do Nacional

A Casa da Madeira nos Açores - CMA informa que "irá receber uma comitiva do Clube Desportivo do Nacional e uma comitiva do CD Santa Clara, no próximo sábado, dia 9 de Maio, pelas 19h00", na sua sede, "encontro este que antecede o evento desportivo CD Santa Clara vs CD Nacional, que irá realizar-se na segunda-feira, dia 11 de Maio, pelas 19h15, no Estádio de São Miguel".

Mas mais do que esse encontro, a CMA informa que, com o apoio do Clube Desportivo Nacional, "irá levar ao Estádio de São Miguel dezenas de madeirenses e familiares, residentes nos Açores, para apoiar a equipa madeirense".

A presidente da CMA, Andreia Gomes, este "será um momento amistoso e institucional de acolhimento à comitiva madeirense e de celebração da festa desportiva em que se deve vivenciar a amizade insular entre os povos dos Açores e da Madeira", diz, citada na nota de imprensa.

Salienta-se que "o evento de recepção é aberto ao público e contará também com as presenças institucionais de ambas as Regiões Autónomas neste ano em que se celebra os 50 anos de Autonomia", recorda.