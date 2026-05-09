Madeira em destaque no Campeonato Nacional de Juvenis de Judo

A qualidade do trabalho desenvolvido no Judo regional voltou a ficar demonstrado, com os "excelentes resultados" alcançados no Campeonato Nacional de Juvenis, realizado em Rio Maior. De acordo com uma nota da Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira "os jovens atletas madeirenses estiveram em grande plano, conquistando títulos, lugares de pódio e classificações de destaque numa das mais importantes competições nacionais do escalão".

E explica que "o grande destaque da comitiva madeirense foi para Vasco Carolino, do Clube Naval do Funchal (CNF), que se sagrou Campeão Nacional na categoria de -55 kg, confirmando todo o seu talento e domínio ao longo da prova", frisando que "também em evidência esteve Lucas Veste, da Apel, que alcançou um brilhante 2.º lugar na categoria de -46 kg, depois de uma prestação de elevado nível competitivo".

Lucas Veste em 2.º lugar do pódio

A Apel "voltou a subir ao pódio através de Feodor Kholkin, que conquistou o 3.º lugar na categoria de -50 kg, demonstrando grande determinação durante toda a competição", realça.

Feodor Kholkin no 3.º lugar.

Já no sector feminino, "Sofia Antunes, do Clube Naval do Funchal, esteve igualmente em grande destaque ao conquistar o 2.º lugar na categoria de -63 kg" e "Lara Medeiros, também do CNF, garantiu um excelente 3.º lugar na categoria de -48 kg, contribuindo para o sucesso coletivo da representação madeirense", elogia.

Ver Galeria Sofia Antunes no 2.º lugar.

Muito perto das medalhas estiveram ainda Rafael Silva (CNF), que "terminou na 5.ª posição em -50 kg, e Valentina Oliveira, da ACDQG, que alcançou também um meritório 5.º lugar na categoria de -52 kg", sendo que a participação madeirenses teve ainda "Alice Fernandes, Jennifer Rocha e Margarida Abreu, atletas da ACDQG, que apesar de não terem alcançado lugares de classificação, demonstraram empenho, espírito competitivo e representaram a Madeira com dedicação e orgulho".

Salienta a AJM que "os atletas foram acompanhados pelos treinadores Andrei Veste (Apel), César Nicola e Ricardo Bastos (CNF), bem como por Rubina Gonçalves (ACDQG), cuja dedicação e apoio foram fundamentais ao longo da competição".

Sem esquecer que "a Madeira esteve igualmente representada na arbitragem nacional, através dos árbitros Francisco Rodrigues e Marco Teixeira, contando ainda com a presença de Paula Saldanha, Vogal da Comissão Nacional de Arbitragem".

E conclui que "os resultados alcançados voltam a confirmar o crescimento e a qualidade do Judo madeirense, evidenciando o trabalho desenvolvido pelos clubes, treinadores e atletas da Região Autónoma da Madeira, que continuam a afirmar-se entre os melhores do panorama nacional", acredita.