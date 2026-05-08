PSP deteve 27 pessoas por crimes rodoviários na última semana

O Comando Regional da PSP da Madeira registou 67 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 30 de abril e 7 de maio de 2026, dos quais resultaram 15 feridos ligeiros e nenhum ferido grave ou vítima mortal.

De acordo com o balanço divulgado pela PSP, o Funchal foi o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 17 acidentes, dos quais resultaram oito feridos ligeiros. Seguiu-se Santa Cruz, com 15 acidentes, embora sem vítimas a registar, e Câmara de Lobos, com 11 acidentes e três feridos ligeiros. No concelho da Ribeira Brava foram registados cinco acidentes, enquanto a Calheta contabilizou três acidentes e um ferido ligeiro. Também Porto Moniz registou três ocorrências.

Já na Ponta do Sol, São Vicente e Santana ocorreram dois acidentes em cada concelho, tendo São Vicente e Santana registado um ferido ligeiro cada. No concelho de Machico ocorreram sete acidentes, dos quais resultou um ferido ligeiro. O Porto Santo não registou qualquer acidente no período compreendido.

Quanto à tipologia dos acidentes, a PSP contabilizou 45 colisões, 21 despistes e três atropelamentos.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP da Madeira deteve ainda 27 pessoas por crimes associados à condução. Destas, 19 foram detidas por condução sob o efeito do álcool, sete por condução sem habilitação legal e uma por condução sem habilitação legal e com veículo apreendido.