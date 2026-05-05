JPP diz estar "incrédulo" com falta de verbas para intervir na estrada do Seixal

O Juntos Pelo Povo, em nota enviada às redacções, diz estar "incrédulo" com as declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, proferidas esta tarde, onde alegou a falta de financiamento disponível para avançar com grandes obras na via expresso (VE) entre São Vicente e o Porto Moniz, onde têm sido recorrentes as quedas de pedras, em particular na zona do túnel João Delgado.

"A estrada entre S. Vicente e o Porto Moniz tem sido fustigada com a queda frequente de pedras, colocando em perigo a vida das pessoas e a segurança rodoviária, num eixo rodoviário onde a circulação automóvel tem aumentado de forma considerável, em resultado da pressão turística", lê-se.

"Nunca pensei que fosse possível, num país democrático, numa região da União Europeia, o líder de um governo responder de forma tão insensata e tão irresponsável a um problema de segurança das pessoas e bens, afirmando que não tem dinheiro para fazer as reparações e as obras que são necessárias para proteger a vida das pessoas que utilizam aquela via em deslocações para o trabalho, mas também quem nos visita, isto é de bradar aos céus", reage o líder do JPP, Élvio Sousa.

O secretário-geral do partido diz lamentar que a Região esteja a ser governada por um presidente que "vive numa bolha, maravilhado com a receita fiscal que cresce à conta dos sacrifícios das populações, do aumento do custo de vida, de uma taxa de IVA das mais altas das regiões periféricas, mas perante problemas reais que precisam de decisão política urgente, pasme-se, a resposta é não tenho verbas."

Acrescenta, ainda, que isto só acontece porque "o Governo PSD/CDS, não tem estratégia, não tem projectos para a vida dos jovens, das famílias, das pessoas que trabalham, limita-se a esbanjar milhões no golfe, a gastar milhares de euros numa prova de vinhos, a desbaratar milhares de euros em empregos para amigos, a proteger lobbies que se sentam à mesa do Orçamento, e depois, vamos a ver, não tem dinheiro para resolver problemas do dia a dia, investir no essencial, o que, infelizmente, só vem dar razão ao JPP. É importante que a população não se esqueça das trapalhadas destes Governo".