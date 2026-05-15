Menos óbitos e aumento significativo de nascimentos em Março

O terceiro mês de 2026 registou um aumento significativo de nados-vivos na Madeira (mais 22 bebés) face ao mesmo período de 2025, enquanto que foram averbados menos 13 mortes. Na Região Autónoma morreram 244 pessoas, "valor inferior ao observado em Março de 2025" (-5,1%), enquanto que "contabilizaram-se 155 nados-vivos, correspondendo a uma subida de 17,4% relativamente ao mesmo período do ano passado.

"De Janeiro a Março, registaram-se 762 óbitos, menos 27 do que no período homólogo (-3,4%)" e no campo dos nados-vivos foram registados "nos primeiros três meses de 2026 (442), número "superior ao verificado no mesmo período de 2025 em 13,6% (mais 53 nados-vivos)", diz hoje a DREM.

"A avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (244 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (251 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 2,7%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre superior ao valor registado em março de 2026", desctaca a a Direção Regional de Estatística, que também frisa que em Março de 2026, infelizmente, "foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano", mas "não se registaram fetos-mortos".

Foto DREM

Assim, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 89 indivíduos em Março de 2026, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -125", sendo certo que também influencia os valores do trimestre. "Nos primeiros três meses de 2026, o valor acumulado do saldo natural foi de ‑320, apresentando uma melhoria relativamente ao observado no mesmo período de 2025 (-400)", garante.

Por fim, também se casou mais, muito mais na Região. "No terceiro mês de 2026, celebraram-se 92 casamentos, correspondendo a uma subida de 33,3% relativamente ao número de casamentos realizados em Março de 2025 (mais 23 casamentos), sendo que "de Janeiro a Março, foram celebrados 210 casamentos, mais 9 (+4,5%) do que no período homólogo", conclui a DREM.