Preço dos combustíveis aumenta na próxima semana na Madeira

O preço dos combustíveis vai subir, a partir de segunda-feira, na Madeira. A garantia foi dada por José Manuel Rodrigues, à entrada para a primeira reunião do Conselho Consultivo de Economia, que decorre esta manhã, no Palácio do Governo Regional, no Funchal.

Sem adiantar os valores certos, o secretário regional de Economia deu conta de que tanto a gasolina, como o gasóleo verão o preço por litro subir, ainda assim, aponta, mantendo-se abaixo dos valores praticados no continente e nos Açores.

Até ao próximo domingo, os preços por litro em vigor são de 1,790 euros no caso da gasolina; 1,808 euros para o gasóleo rodoviário; e 1,375 euros para o gasóleo colorido e marcado.

O governante destacou, no que toca aos combustíveis, os apoios que ontem foram decididos em Conselho de Governo e que deverão, agora, chegar a mais sectores de actividade. "Nós, numa primeira fase, tivemos medidas específicas para o sector dos transportes colectivos terrestres, para os táxis, para as instituições particulares da solidariedade social e para a frota dos bombeiros", vincou José Manuel Rodrigues, notando que, agora, serão operacionalizados "incentivos quer à tesouraria das empresas, através do sistema do ESI, quer também às exportações".

O valor global destas ajudas poderá chegar aos 9 milhões de euros até ao final do ano. Neste momento, a disponibilização desses apoios está a ser operacionalizada pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

Sobre a reunião do Conselho Consultivo de Economia que decorre na manhã desta sexta-feira, o secretário regional de Economia destacou a importância de o Executivo ouvir os diferentes parceiros sociais e especialistas ligados às áreas económicas.

Ao DIÁRIO, José Manuel Rodrigues sublinhou que, apesar de a Madeira registar crescimento económico consecutivo há cinco anos, a Região enfrenta desafios estruturais, como o isolamento e a ultraperiferia, o envelhecimento da população, a elevada densidade populacional, a dependência do turismo e a falta de activos económicos que exigem uma atenção constante do Governo Regional.

À entrada para esse encontro, esperava ouvir a opinião dos diversos conselheiros sobre os problemas conjunturais associados aos conflitos internacionais, nomeadamente a guerra na Ucrânia e a instabilidade no Médio Oriente, alertando para o impacto do aumento do preço dos combustíveis, possíveis dificuldades no abastecimento energético, consequências para a aviação e para o turismo, além do agravamento dos custos das matérias-primas e do custo de vida das famílias.

Perante os dois cenários possíveis, com o fim do conflito em breve ou a sua continuação a longo prazo, o governante diz ser necessária especial atenção à possível subida da inflação, ao aumento das taxas de juro e do custo do crédito, bem como um abrandamento da economia e do investimento.