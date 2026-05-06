BCP com menos 186 trabalhadores até final de Março

O banco BCP reduziu 186 trabalhadores em Portugal entre março de 2025 e igual mês deste ano, segundo as contas do primeiro trimestre hoje divulgadas.

De acordo com a apresentação de resultados, no final de março o BCP tinha 6.043 trabalhadores em Portugal, menos 186 face aos 6.229 de fim de março de 2025.

Apesar da redução no quadro de pessoal em termos líquidos (nos últimos anos, o BCP tem acordado saídas por rescisões e reformas antecipadas), o banco refere que tem havido a contratação de novos empregados.

Quanto à rede comercial, o BCP tinha em fim de março 388 agências, menos nove do que um ano antes.

O BCP divulgou hoje lucros de 305,8 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 25,6% do que nos primeiros três meses de 2025.