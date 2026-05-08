Camacha celebra o Dia Mundial da Criança com animação, desporto e actividades

A Junta de Freguesia da Camacha aposta numa programação dinâmica e diversificada, promovendo iniciativas que reforçam o bem-estar da comunidade e afirmam a freguesia como uma terra viva, acolhedora e repleta de atividades para todas as idades. Nesse sentido, o Executivo da Junta mantém o compromisso de dar continuidade a eventos já emblemáticos e muito acarinhados pela população, refere a instituição, em nota à imprensa.

No próximo dia 31 de maio, a Camacha volta a celebrar o Dia Mundial da Criança com um programa especial inteiramente dedicado aos mais novos. Entre as 09H00 e as 18H00, o Largo Conselheiro Aires de Ornelas será palco de um dia repleto de alegria, animação e experiências inesquecíveis para crianças e famílias.

A edição deste ano contará ainda com novidades especiais. Durante a tarde, a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha dinamizará um atelier/escola de música, permitindo às crianças o contacto com diferentes instrumentos musicais e incentivando o gosto pela música. Também no período da tarde, a conhecida Biqueira marcará presença com uma atividade dedicada à confeção de doces, onde os mais pequenos poderão aprender e participar de forma divertida. O programa inclui igualmente a já habitual Hora do Conto, um momento pensado para estimular a imaginação e envolver crianças e adultos num ambiente de criatividade.

Acrescenta a nota, que, paralelamente às comemorações do Dia Mundial da Criança, decorrerá no período da manhã, no Polidesportivo Filipe Mota, a VIII Edição do Torneio de Futebol Infantil “Mercadinho da Camacha” em colaboração com a Associação Desportiva da Camacha, destinada aos escalões Sub-7 e Sub-8.

O torneio contará com a participação de várias equipas de referência do futebol regional, nomeadamente: Associação Desportiva da Camacha; Sporting Clube Santacruzense; Juventude de Gaula - Dragon Force Madeira e Canicense - Benfica Escola de Futebol Madeira. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 13H00.

A participação em todas as atividades é totalmente gratuita, sendo este um convite aberto não apenas às famílias da freguesia, mas também a todos aqueles que desejem visitar a Camacha e viver um dia especial num ambiente familiar, seguro e festivo.

A Junta de Freguesia da Camacha convida todas as famílias a juntarem-se a esta grande celebração da infância no próximo dia 31 de maio, partilhando momentos de alegria, diversão, desporto e convívio que certamente ficarão na memória dos mais pequenos.