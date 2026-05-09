Dia da Europa celebrado com convicção de já ser parte da família europeia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a Ucrânia celebra o Dia da Europa com a sincera convicção de já fazer parte inseparável da família europeia.

"Hoje é o Dia da Europa. E a Ucrânia celebra-o não de maneira formal nem com 'slogans', mas plenamente consciente de que já somos uma parte inseparável da família europeia", escreveu Zelensky numa mensagem nas redes sociais.

"Estamos a defender a Ucrânia, a nossa independência, o nosso futuro; e ao fazê-lo, na Ucrânia estamos a defender a nossa Europa. Uma Europa da qual a Ucrânia fez e continuará a fazer parte", acrescentou.

Acrescentou que desde os primeiros dias da guerra em grande escala até hoje, a Europa tem estado ao lado da Ucrânia, não por caridade, mas como uma decisão tomada pelos europeus de "estar ao lado dos valentes e dos fortes, dos ucranianos que lutam hoje pela paz e por uma verdadeira proteção contra a tirania, não apenas para si próprios, mas para todo o continente".

"E inevitavelmente defenderemos o nosso Estado, o nosso povo e o nosso direito de escolher livremente o nosso futuro: um futuro na Europa", afirmou.

O Dia da Europa assinala-se hoje, evocando a declaração de Robert Schuman, em 1950, na qual apresentou as bases fundadoras da União Europeia.