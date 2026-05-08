Machico celebra Dia do Concelho esta sexta-feira

Machico vive esta sexta-feira o Dia do Concelho com um programa comemorativo que se estende ao longo da manhã e que começou pelas 09h00, nos Jardins da Graça, com uma homenagem aos antigos combatentes.

Segue-se, pelas 09h30, o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, momento central das comemorações desta manhã, que assinala a continuidade das cerimónias oficiais no município.

A partir das 10h00 tem lugar a sessão solene no Jardim do Solar do Ribeirinho, com a presença de entidades oficiais e convidados, num momento dedicado à identidade e história do concelho.

O Governo Regional está representado pelo secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, que assume a representação do presidente do Governo Regional nesta cerimónia.

Já a ausência do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira volta a verificar-se pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, o cargo é assegurado pelo recém-nomeado juiz conselheiro Paulo Barreto, que não marca presença nas comemorações.

As celebrações oficiais do Dia do Concelho de Machico decorrem ao longo da manhã, sublinhando a memória, a história e o simbolismo institucional do município.