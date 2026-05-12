Cláudia Perestrelo não desiste do lar em São Jorge

O PSD reconhece que a "carga burocrática" do Plano de Recuperação e Resiliência, o aumento dos custos de construção e de mão-de-obra atrasaram os projectos previstos e, como diz Cláudia Perestrelo, o lar de São Jorge também sofreu esses constrangimentos.

No entanto, a deputada social-democrata, natural de Santana, garante que nunca irá desistir de ver a escola de São Jorge transformada em lar de idosos, como defendeu, no parlamento, em 2023.

Por outro lado, lembra que transformar uma escola num lar não é processo simples e exige muito mais do que "tirar mesas e colocar umas camas".

A deputada social-democrata aproveitou para referir diversos projectos, também ao abrigo do PRR, que já estão concluídos ou em curso.