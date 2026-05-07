PS propõe medidas para melhorar os transportes públicos rodoviários

Gonçalo Leite Velho apresentou um projecto de resolução que recomenda o "reforço da organização e da oferta de transporte público rodoviário na Região".

O PS refere a "asfixia" dos transportes na públicos, sobretudo nas ligações interurbanas. Uma situação agravada pelo aumento do turismo.

"Durante décadas alimentou-se a ideia de que os autocarros eram um transporte de segunda classe", afirma o deputado.

Gonçalo Leite Velho propõe uma "mudança de paradigma", com horários e frequências adaptados "à vida real".

O PS considera importante "discutir soluções", entre elas o metro de superfície que "começa a ter cada vez mais apoiantes".

A digitalização da rede de transportes é outra das medidas do que considera um "roteiro para a modernidade" para "tratar o passageiro com respeito".