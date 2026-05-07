Viaturas rent-a-car ocupam passeio e ciclovia junto ao Fórum Madeira

O DIÁRIO recebeu, esta manhã, uma fotografia que denuncia uma situação de estacionamento indevido nas imediações do centro comercial Fórum Madeira, na Estrada Monumental.

Na imagem é possível ver duas viaturas rent-a-car estacionadas de forma irregular e a ocupar simultaneamente o passeio e a ciclovia existente naquela zona, dificultando a circulação de peões e ciclistas.

A situação terá causado indignação entre quem circulava no local, justamente por se tratar de uma área com elevado movimento de pessoas.