Viaturas rent-a-car ocupam passeio e ciclovia junto ao Fórum Madeira
O DIÁRIO recebeu, esta manhã, uma fotografia que denuncia uma situação de estacionamento indevido nas imediações do centro comercial Fórum Madeira, na Estrada Monumental.
Na imagem é possível ver duas viaturas rent-a-car estacionadas de forma irregular e a ocupar simultaneamente o passeio e a ciclovia existente naquela zona, dificultando a circulação de peões e ciclistas.
A situação terá causado indignação entre quem circulava no local, justamente por se tratar de uma área com elevado movimento de pessoas.
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