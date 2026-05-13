UMa recebe I Jornadas de Ciências da Educação: Identidade e Profissionalidade

No próximo dia 25 de Maio, realizam-se as I Jornadas de Ciências da Educação: Identidade e Profissionalidade, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, do Colégio dos Jesuítas.

A iniciativa, promovida pela Direcção de Curso de Ciências da Educação da Universidade da Madeira, em parceria com a Direcção Regional de Educação, surge da necessidade de consolidar e clarificar o perfil do Técnico Superior de Educação em contextos multidisciplinares.

Num contexto de crescente complexidade educativa, marcado pela frequente diluição da identidade destes profissionais, estas Jornadas afirmam-se como um espaço de reflexão e afirmação da legitimidade, relevância e impacto social da intervenção em Ciências da Educação, valorizando as competências nucleares destes profissionais e o seu papel estratégico na promoção da equidade e da eficácia organizacional.

Segundo nota à imprensa, "a Sessão de Abertura está agendada para as 09h30 e contará com a participação do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes; da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes; do Director Regional de Educação, João Costa e Silva; da Coordenadora Científica do Departamento de Ciências da Educação, Gorete Pereira; e da Diretora de Curso de Ciências da Educação, Sofia Silva".

O programa inclui duas conferências de reconhecidos especialistas na área. Hélder Ferraz, do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, apresentará a comunicação 'Ciências da Educação: uma identidade em construção e/ou uma profissionalidade em disputa?'. Já Cynthia Martínez-Garrido, da Universidad Autónoma de Madrid, proferirá a conferência 'El rol del directivo. Una aproximación a la perspectiva del liderazgo para la Justicia Social'.

Está igualmente prevista uma mesa-redonda subordinada ao tema 'O Técnico Superior de Educação: Percursos e Desafios na Intervenção', com a participação de profissionais que desenvolvem a sua actividade em diferentes contextos, proporcionando um contacto directo com percursos, experiências e oportunidades profissionais na área.

As inscrições decorrem na Plataforma Interagir.