Primeiro-ministro e líder do Chega reúnem-se hoje à tarde em São Bento

O primeiro-ministro e o presidente do Chega vão reunir-se em São Bento hoje à tarde, num encontro que, segundo André Ventura, terá por temas a lei da nacionalidade e o pacote laboral.

A notícia foi avançada pela CNN e o encontro foi confirmado à Lusa pelo gabinete de Luís Montenegro.

Numa nota posterior à comunicação social, o Chega informou que "na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional à lei da nacionalidade e à inviabilização da reforma laboral pela concertação social, o presidente do Chega e o líder do PSD reúnem hoje, às 15:30, na residência oficial do primeiro-ministro".