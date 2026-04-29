Junta de Freguesia de São Martinho "de portas abertas à população"

O presidente da Junta de São Martinho, Marco Gonçalves, congratulou-se esta quarta-feira, 29 de Abril, pela concretização da primeira sessão descentralizada da Assembleia Municipal do Funchal da actual legislatura no Centro Cívico de São Martinho, apontando que a freguesia "está honrada" com a escolha.

O autarca destacou que a descentralizações das sessões permitem "uma governação mais próxima das pessoas, dar voz directa a uma parte muito significativa á população" e faz com que os "eleitos possam sentir a realidade".

"A cooperação entre líderes do poder local é essencial para responder aos desafios" dos munícipes, sublinhou, afirmando que a freguesia de São Martinho está "de portas abertas à população", através de "um espaço aberto à reflexão e ao debate democrático" com vista a atingir um "objectivo comum", nomeadamente "melhorar a qualidade de vida da população".

Marco Gonçalves aproveitou a ocasião para reafirma a sua disponibilidade "para colaborar para um Funchal mais coeso, mais forte e mais próximo das pessoas".