Richard Marques reafirma proximidade dos bombeiros junto da população

No âmbito das comemorações do Dia Regional do Bombeiro, que decorrem hoje no Porto Santo, o presidente do Serviço Regional da Protecção Civil, Richard Marques, destacou a forte ligação existente entre os corpos de bombeiros e a sociedade, sublinhando uma "cumplicidade" construída ao longo do tempo entre ambas as partes.

Segundo o responsável, este momento serve para reafirmar a proximidade dos bombeiros junto da população, especialmente tendo em conta o seu papel enquanto principal agente de protecção civil.

"São os primeiros a chegar e os últimos a sair nas situações mais críticas", evidenciou, reforçando o compromisso contínuo destas forças com a segurança e o bem-estar das comunidades.

As comemorações, que decorrem em toda a Região Autónoma da Madeira, assumem também um carácter festivo e participativo. A população é convidada a integrar as iniciativas, partilhando este dia simbólico com aqueles que diariamente se dedicam à protecção de vidas e bens.

Outro dos pontos destacados foi a união entre os diferentes corpos de bombeiros da região. Apesar da existência de dez corporações distintas, Richard Marques frisou que o trabalho é desenvolvido de forma articulada e conjunta.

"Funcionam como uma única estrutura", afirmou.

Este espírito de cooperação fica particularmente evidente durante a formatura magna, um dos momentos centrais das celebrações, onde todos os corpos se reúnem, simbolizando a coesão e o compromisso colectivo que caracteriza os bombeiros madeirenses.

Já o presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, Martinho Freitas, destacou o carácter nobre da missão dos bombeiros, sublinhando o compromisso diário com a ajuda ao próximo e a prestação de um serviço de qualidade à população.

Para o responsável, não há dúvidas quanto à importância da profissão.

"Ser bombeiro é uma profissão nobre", afirmou, explicando que o principal objetivo passa por apoiar todos aqueles que necessitam, especialmente em momentos de maior fragilidade.

Martinho Freitas reforçou ainda que o trabalho desenvolvido vai muito além da resposta a emergências. A formação contínua e a preparação diária são pilares essenciais para garantir uma actuação eficaz e segura no terreno.

"Todos os dias trabalhamos e nos preparamos para prestar um serviço cada vez melhor aos nossos concidadãos", destacou.