Movimento promove debate sobre teleférico do Curral e critica prazo da consulta pública

O movimento cívico 'É possível impedir a destruição do paredão', que defende a protecção do vale do Curral das Freiras e dos seus ecossistemas, bem como a preservação do geosítio do Paredão, está a promover um debate público sobre o “Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE)”.

A iniciativa irá decorrer na próxima segunda-feira, dia 4 de Maio, às 20 horas, em formato “via zoom”, incidindo sobre o documento actualmente em discussão.

Segundo o movimento, o debate pretende, em primeiro lugar, divulgar de forma mais alargada o que está em causa na implantação do “Sistema de Teleféricos do Curral das Freiras”.

Em segundo lugar, visa incentivar a participação cívica no processo de auscultação pública sobre os impactos ambientais e, em terceiro lugar, sistematizar informação relevante que possa contribuir para a Avaliação de Impacte Ambiental do projecto.

O movimento cívico considera ainda que o prazo de 15 dias para discussão pública do procedimento, promovida pelo Governo Regional da Madeira através da Direção Regional do Ambiente e do Mar, enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental na Região Autónoma da Madeira, configura uma “forma apressada de realização da auscultação pública”, defendendo que não assegura um “significativo envolvimento participativo dos cidadãos”.