Nova Direita quer investigação rigorosa às listas para atribuição da habitações

O Nova Direita espera que os processos enviados para a Provedoria de Justiça resultem numa investigação rigorosa às listas e aos critérios utilizados nas habitações já atribuídas na Região. Em causa está, como deu conta o DIÁRIO na sua edição impressa de hoje, alegadas irregularidades na atribuição de um fogo no Porto Moniz.

O coordenador regional, Paulo Azevedo, através de comunicado, manifesta total solidariedade com a família do Porto Moniz que denunciou a situação, considerando que este caso levanta sérias dúvidas quanto à transparência e justiça na atribuição de habitação social.

"Há já algum tempo que o Partido Nova Direita tem vindo a alertar as autoridades competentes para possíveis irregularidades e favorecimentos nos processos de atribuição de habitações. Este é mais um caso que reforça essas preocupações", assume o partido.

Aliás, o Nova Direita considera que a explicação apresentada pelo IHM "não é credível". "A situação desta família constitui, sem dúvida, um caso urgente, enquadrável no Constituição Portuguesa, que consagra o direito à habitação condigna. Para que outra família tenha sido contemplada, importa esclarecer se essa se encontrava numa situação efetivamente mais grave — algo que, segundo os relatos locais, é fortemente questionável", atira.

Por outro lado, aponta que o concelho do Porto Moniz caracteriza-se por uma comunidade de proximidade, onde as pessoas se conhecem. "Assim, não é aceitável que se tente desvalorizar ou subestimar o conhecimento da população local sobre estas situações", afirma.

O Partido Nova Direita entende que o Presidente da Câmara Municipal deve solicitar, com carácter de urgência, uma investigação ao Ministério Público, de forma a apurar os critérios utilizados na atribuição desta habitação.