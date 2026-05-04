Município de Machico novamente distinguido com atribuição de quatro Bandeiras Azuis

O Município de Machico foi novamente distinguido, em 2026, com a atribuição de quatro Bandeiras Azuis, reconhecimento internacional que atesta a qualidade ambiental, a segurança e a excelência das infraestruturas balneares.

Segundo nota à imprensa, as distinções abrangem as seguintes zonas balneares: Praia da Banda d’Além, Praia da Ribeira do Natal e Prainha.

Foi igualmente galardoado o Porto de Recreio de Machico.