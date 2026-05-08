Habitação, mobilidade e turismo marcam estratégia de Machico

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, afirmou na sessão solene do Dia do Concelho que a habitação, o rendimento e a mobilidade são as principais prioridades da governação local, sublinhando também a necessidade de maior concretização de projectos no terreno.

Na área da habitação, o autarca destacou a revisão do Plano Director Municipal (PDM) como instrumento central da estratégia, reconhecendo atrasos acumulados, mas garantindo um plano “verdadeiramente transformador” para aumentar a oferta habitacional e atrair investimento privado. “Não me prendo a prazos, mas não podemos ficar mais um ano nesta espera”, afirmou.

Na vertente económica, apontou o turismo de natureza como eixo estratégico, com destaque para o trail running e o BTT, defendendo uma aposta num turismo mais qualificado e valorizador do território. Hugo Marques sublinhou ainda a necessidade de dar seguimento a projectos já aprovados e de reforçar a capacidade de execução.

O autarca considerou também que o concelho deve afirmar-se como referência internacional no desporto de natureza, sublinhando a importância de novos investimentos em alojamento e de dinamização económica.

No mesmo discurso, o presidente da Câmara afirmou que os machiquenses “merecem capacidade de fazer mais e melhor”, reconhecendo que o executivo entra agora numa fase de maior exigência e concretização, após um período inicial de organização interna.

“Uma vez concluída a adaptação, espera-nos a fase da concretização”, disse, admitindo que ainda se encontra numa fase de adaptação às funções de liderança do município. Referiu ainda a necessidade de estruturar processos e consolidar métodos de trabalho.

Hugo Marques deixou ainda elogios aos vereadores do executivo, destacando a rápida adaptação de Alberto Olim, Joana Vieira e Paulo Santos às novas funções, e abriu o discurso com referência aos 586 anos da carta de doação da Capitania de Machico, afirmando: “Machico terra-primeira da Madeira está de parabéns”.