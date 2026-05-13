Depois da recepção oficial na Quinta Vigia, a comitiva do Marítimo prosseguiu as celebrações da conquista da II Liga e do regresso à I Liga com uma passagem pelos Paços do Concelho do Funchal, onde foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal, Jorge Carvalho.

Na cerimónia, depois de ter convidado a direcção do Marítimo a deixar uma mensagem no Livro de Honra do Município, o autarca revelou a intenção de entregar futuramente as Chaves da Cidade ao emblema verde-rubro.

Na mesma ocasião, o autarca enalteceu o papel dos jogadores e da equipa técnica na concretização da subida de divisão, sublinhando que "por mais planeamento e investimento que exista, quem concretiza são aqueles que marcam golos, defendem a baliza e dão tudo em campo".

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Jorge Carvalho fez também questão de dirigir uma mensagem especial aos adeptos, sócios e simpatizantes maritimistas, enaltecendo o apoio permanente ao clube, mesmo nos momentos mais difíceis. "Quem acompanha o desporto há várias décadas sabe que o Marítimo é um caso singular. Não é muito comum ver tanta perseverança, tanta presença e um apoio tão constante à equipa", afirmou, considerando que a massa associativa teve "um papel muito importante" no regresso do clube ao principal escalão do futebol nacional.

O Marítimo é o clube desportivo com maior representatividade na cidade do Funchal, por isso é um momento de orgulho para os maritimistas, para os madeirenses e também para a cidade do Funchal Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Por fim, o edil deixou a garantia de "total disponibilidade" da Câmara Municipal para continuar a apoiar o clube verde-rubro. "Tudo aquilo em que possamos ser úteis, poderão contar connosco", frisou.



