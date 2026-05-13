Pediatra acusado de 130 casos de abuso sexual de crianças na Alemanha

O Ministério Público alemão apresentou hoje acusações contra um pediatra, atualmente em prisão preventiva, suspeito de ter abusado sexualmente de crianças em 130 casos.

A maior parte dos abusos, ocorridos entre 01 de dezembro de 2013 e 05 de maio de 2025, terão sido perpetrados no exercício da profissão em hospitais nas localidades de Rathenow e Nauen, nos arredores de Berlim.

O Ministério Público não divulgou quantas crianças foram vítimas.

O arguido está em prisão preventiva depois de ter sido detido, em novembro de 2025, sob suspeita de ter abusado de uma criança cuja mãe apresentou queixa.

Na sequência da denúncia, o Ministério Público começou a investigar a possibilidade de existirem outras vítimas e, depois de analisar o material informático apreendido, encontrou fortes indícios de que se tinham verificado mais abusos.

Agora, o tribunal Provincial de Potsdam deverá decidir quando será aberto o processo contra o arguido.