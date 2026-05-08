Habitação - a nova miragem?

Na atualidade, o acesso à habitação tornou-se um dos problemas sociais mais visíveis e preocupantes, sobretudo nas grandes cidades. Aquilo que tradicionalmente era visto como um direito fundamental, ter um lar seguro e estável, foi progressivamente transformado, no contexto da economia neoliberal, num ativo financeiro altamente lucrativo.

Fundos imobiliários e grandes empresas passaram a encarar casas e apartamentos não como espaços para viver, mas como instrumentos de investimento, capazes de gerar rendimentos elevados através da valorização dos preços. Casas e apartamentos passaram a ser comprados não para habitação própria, mas como forma de investimento, seja para valorização futura, seja para gerar rendimento através do arrendamento ou do alojamento local, contribuindo assim para a instabilidade social, pois as famílias enfrentam dificuldades crescentes para aceder a uma casa, seja para comprar ou arrendar, sendo forçadas a viver em condições precárias. O aumento das rendas e das prestações bancárias agrava desigualdades e coloca uma pressão significativa sobre os rendimentos das classes média e trabalhadora. Outro efeito preocupante é a transformação do tecido urbano. Bairros tradicionais perdem a sua identidade à medida que os residentes são substituídos por turistas ou por habitantes temporários com maior poder económico. Este fenómeno, designado por gentrificação, resulta numa cidade menos diversa, menos acessível e socialmente fragmentada. Uma das ideias mais difundidas pela teoria económica tradicional é a chamada lei da oferta e da procura: quando a oferta aumenta, os preços tendem a descer. No entanto, o que se observa atualmente no mercado da habitação contradiz esta lógica. Em muitas cidades, a construção de novos imóveis tem crescido significativamente, assim como a reabilitação urbana. Ainda assim, os preços continuam a subir ou, no mínimo, mantêm-se elevados, tornando o acesso à habitação cada vez mais difícil para a maioria da população. Esta aparente contradição explica-se pelo facto de a procura dominante não ser a das famílias que precisam de casa para viver, mas sim a de investidores com maior poder financeiro. Mesmo com mais oferta disponível, essa oferta não está orientada para responder às necessidades reais da população, mas sim para segmentos de mercado mais lucrativos. A concentração da propriedade em grandes grupos económicos e fundos de investimento contribui para a manutenção de preços elevados. Estes agentes têm capacidade para influenciar o mercado, controlar a oferta e evitar quedas de preços que possam reduzir as suas margens de lucro. Assim, o mercado deixa de funcionar de forma livre e equilibrada, contrariando a ideia de autorregulação frequentemente “vendida” pelo neoliberalismo, tornando-se evidente que o mercado, por si só, não garante o direito à habitação. A persistência de preços elevados, mesmo com o aumento da oferta, demonstra os limites da lógica puramente económica quando aplicada a um bem essencial. É, por isso, fundamental repensar políticas públicas que devolvam à habitação a sua função social, assegurando que deixa de ser apenas um instrumento financeiro e volta a ser, acima de tudo, um espaço de vida para as pessoas. A habitação não pode ser tratada exclusivamente como uma mercadoria. A crise atual nos preços da habitação é um dos exemplos mais evidentes das transformações profundas provocadas pela economia neoliberal nas últimas décadas. Sob este modelo, a habitação deixou progressivamente de ser entendida como um direito básico e um bem essencial para uma vida digna, passando a ser tratada sobretudo como um ativo financeiro, sujeito às lógicas de mercado, especulação e maximização de lucro. Em suma, a crise da habitação não é apenas um problema económico, mas também social e ético. Reflete escolhas políticas e prioridades de um modelo que privilegia o lucro em detrimento do bem-estar coletivo. Recolocar a habitação no seu papel fundamental, o de ser um lar, é assim um desafio que carece de intervenção urgente.