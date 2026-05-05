Albuquerque destaca “boa nomeação” do Representante da República

O novo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz desembargador Paulo Barreto, recebeu esta tarde, no Palácio de São Lourenço, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na primeira audiência institucional após a tomada de posse.

No final do encontro, Miguel Albuquerque considerou que a nomeação de Paulo Barreto “foi uma boa escolha”, destacando a “credibilidade e confiança” que o novo representante transmite à comunidade.

A audiência teve como principal objectivo a apresentação de cumprimentos institucionais, tendo servido também para uma primeira troca de impressões sobre o exercício de funções e o relacionamento entre os órgãos de soberania.

Entre os temas abordados esteve a próxima visita do Presidente da República à Madeira, agendada para 12 de Junho, no âmbito das comemorações dos 50 anos da autonomia política.

O chefe do executivo regional referiu ainda a existência de “alguns dossiers pendentes”, que exigirão trabalho conjunto, embora tenha sublinhado que esta reunião teve um carácter sobretudo introdutório.

A preparação da visita presidencial assume, para já, prioridade na agenda institucional.