PS solicita reunião com Representante da República

O PS-Madeira será recebido em audiência pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira na próxima segunda-feira, 11 de Maio, pelas 10h00, no Palácio de São Lourenço, refere em nota à imprensa.

O encontro acontece por solicitação da presidente dos socialistas madeirenses, Célia Pessegueiro, e tem em vista a apresentação de cumprimentos, numa altura em que o novo Representante, o juiz desembargador Paulo Barreto, acaba de iniciar funções.

No encontro participarão a líder do PS-M, Célia Pessegueiro, o presidente honorário, Duarte Caldeira, o líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, Paulo Cafôfo, e o deputado à Assembleia da República, Emanuel Câmara.

O juiz desembargador Paulo Barreto foi nomeado Representante da República pelo novo Presidente da República, António José Seguro, no passado dia 15 de abril, tendo tomado posse no dia 24, substituindo no cargo o juiz Ireneu Barreto.