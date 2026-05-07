Associação Ornitológica aprova contas de 2025

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) realizou a sua Assembleia Geral Ordinária, na qual foram aprovadas por unanimidade as Contas do Exercício Económico de 2025, bem como o Orçamento e o Plano de Actividades para o ano de 2026. A reunião marcou o encerramento formal do mandato 2022–2026 da actual direcção e a abertura oficial do período eleitoral para a constituição dos novos órgãos sociais.

"O mandato 2022–2026 ficará inscrito na história da AOM como um período de transformação sem precedente. Em quatro anos, a direcção liderou a aprovação de novos estatutos e regulamento interno, concretizou a mudança de federação, obteve o reconhecimento de utilidade pública por parte do Governo Regional, organizou o primeiro campeonato internacional de ornitologia alguma vez realizado na Região, o Madeira International Bird Exhibition 2024, integrou dois madeirenses na Comissão Organizadora do 72.º Campeonato do Mundo, foi recebida pelo presidente do Governo Regional na Quinta Vigia, assinou o primeiro contrato programa com o Governo Regional, e acompanhou os seus criadores a títulos regionais, nacionais, internacionais e mundiais, culminando com um recorde histórico de 25 medalhas no Campeonato do Mundo de 2025 — o melhor desempenho de sempre dos criadores madeirenses numa competição mundial", pode ler-se no comunicado.

O relatório de contas, devidamente atestado por contabilista certificado, foi aprovado por unanimidade. O exercício de 2025 ficou marcado pela consolidação das actividades da associação, pela participação competitiva histórica a nível nacional e internacional, e pela presença activa junto da comunidade através das exposições lúdicas realizadas em diversas freguesias.

O Plano de Actividades para 2026 inclui exposições lúdicas, workshops de formação para criadores e a representação da Madeira em provas internacionais sob a égide da Confederação Ornitológica Mundial (COM). O plano contempla ainda a realização da segunda edição do Madeira International Bird Exhibition (MIBE II), prevista para Outubro de 2026, cujos detalhes serão oportunamente divulgados.

A Assembleia Geral também declarou formalmente aberto o período de apresentação de candidaturas aos órgãos sociais. As listas candidatas deverão ser submetidas até ao dia 19 de Maio.

As eleições e a respectiva tomada de posse estão agendadas para o dia 20 de Maio, às 19 horas, no mesmo local onde decorreu a Assembleia Geral. Nesse dia, a AOM estará também presente de manhã na Junta de Freguesia de São Pedro com uma exposição lúdica aberta à comunidade, levando as aves e o espírito de 'criar é preservar' ao espaço público.