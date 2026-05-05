Ana Catarina renova pelo Madeira Andebol SAD
A guarda-redes internacional portuguesa Ana Catarina Ferreira, vai continuar a defender a baliza do Madeira Andebol SAD em 2026/2027.
Os responsáveis do emblema madeirense, continuam assim o processo de construção do plantel para a próxima temporada. Ana Catarina Ferreira tem 26 anos e vai assim cumprir a terceira época na Região.
Iniciou-se do andebol na Sanjoanense, clube onde esteve 13 épocas, depois Colégio de Gaia, durante 12 épocas, com passagens ainda pelo Valongo e Arsenal Canelas.