USAM organiza concentração a 3 de Junho

A USAM está a organizar uma concentração de trabalhadores, no dia 3 de Junho, data em que foi convocada uma greve geral pela CGTP. Esta será mais uma acção de luta contra o pacote laboral. A concentração será pelas 11h30 junto à Assembleia Legislativa da Madeira, do lado da Capela de Santo António da Mouraria.

"A USAM irá promover iniciativas de distribuição de informação pelas ruas do Funchal em datas a anunciar oportunamente. Faremos também, circular um carro de som, pelas ruas do Funchal, nomeadamente junto às Empresas e Aglomerados Habitacionais", informa, através de comunicado.

"Lutamos por um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e Contratação Colectiva com direitos, negociada na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social", aponta.