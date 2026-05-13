Conservatório leva ao Concerto de Laureados os vencedores do Concurso Luiz Peter Clode

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode voltou a dar palco ao talento jovem com a realização da 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode (CNMLPC), que decorreu entre os dias 5 e 10 de Maio e reuniu actuais e antigos alunos do Conservatório.

Segundo nota à imprensa, "o ponto alto da iniciativa aconteceu no passado dia 10 de Maio, com o tradicional Concerto dos Laureados e cerimónia de entrega de prémios, realizados no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira". Diz ainda que "i concerto proporcionou ao público a celebração da excelência musical, destacando os jovens intérpretes distinguidos pelo júri nas diferentes categorias do concurso".

Prossegue, referindo que "com quase duas décadas de existência, o Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode continua a consolidar-se como uma referência nacional no panorama do ensino artístico especializado, projectando novas gerações de músicos e reforçando o papel do Conservatório da Madeira na dinamização cultural e artística da Região". Desde a sua génese, conforme dá conta, "tem como principal objectivo incentivar e distinguir jovens músicos, contribuindo para o desenvolvimento artístico de crianças e jovens e estimulando o prosseguimento de estudos e futuras carreiras profissionais na música". Além disso, refere que "o concurso assume igualmente um papel importante no reforço da ligação entre a instituição e os seus antigos alunos".

Adianta também que "a edição de 2026 contou novamente com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, permitindo que alguns dos laureados possam vir a apresentar-se futuramente como solistas com formações artísticas da Orquestra." E prossegue: "Músicos da instituição integraram também o painel de jurados, no calendário de provas".

A iniciativa contou ainda com o apoio da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira, responsável pela atribuição de prémios monetários aos melhores intérpretes de obras de compositores portugueses, e do Madeira Shopping, que ofereceu material didático aos concorrentes dos níveis infantis.

A organização do concurso esteve a cargo de uma equipa coordenada pelo Diretor de Serviços de Produção e Cursos Livres, Virgílio Caldeira, e pela Directora do Curso Profissional de Instrumentista, Cristina Pliousnina, sob supervisão do Diretor Pedagógico, Rui Rodrigues.