Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro recebe comitivas de Espanha e da Grécia

A Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, localizada no Funchal, tem sido palco de um intenso intercâmbio internacional ao receber 15 representantes de três instituições europeias no âmbito de uma semana de intercâmbio Erasmus. O grupo, composto por docentes, investigadores e estudantes adultos, é oriundo de Granada e Barcelona (Espanha) e da cidade de Naoussa (Grécia), no âmbito de uma iniciativa que tem como objectivo a partilha de conhecimentos e a criação de parcerias estratégicas.



Segundo Marco Melo, coordenador do programa Erasmus da instituição, a semana foi planeada para proporcionar uma imersão completa no sistema educativo e na identidade regional. O programa inclui visitas técnicas à escola para analisar a sua organização interna e assistir a várias aulas, com especial enfoque no ensino especial, área em que a troca de experiências internacionais é extremamente importante.

Segundo nota à imprensa, "além da componente lectiva, a mobilidade estende-se aos sectores científico e ambiental, através do projecto Escola Azul". E prossegue: "As comitivas têm visitas agendadas à Direcção Regional do Mar e ao Centro de Maricultura, que lhes permitirão conhecer de perto a investigação e a preservação do ecossistema marinho da Madeira". Acrescenta que "a vertente cultural e económica da ilha também será destacada com visitas ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira e a caves históricas de vinho".



Revela também que "a experiência na Região Autónoma da Madeira ficará também marcada pelo contacto directo com o património natural, com a realização de uma levada, uma das principais atrações da ilha". E concluiu: "Este intercâmbio reforça o papel da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro enquanto agente activo na cooperação europeia, promovendo a internacionalização da educação e a valorização do território madeirense junto de parceiros estrangeiros".