Iniciativa Liberal promove conferência sobre legislação laboral

A Iniciativa Liberal promove, no próximo dia 16 de Maio, pelas 10h30, no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Madeira, a conferência/debate subordinada ao tema “Legislação Laboral – Rigidez ou Flexibilidade”, com o objectivo de promover uma reflexão alargada sobre o enquadramento legal do trabalho em Portugal e, em particular, na Região Autónoma da Madeira, e os seus impactos na economia, nas empresas e nos trabalhadores.

Segundo nota à imprensa, odebate contará com a participação de Carlos Guimarães Pinto, economista, professor universitário e Deputado à Assembleia da República pela Iniciativa Liberal; Carlos Pereira, deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista e economista com vasta experiência nas áreas da economia, finanças e políticas públicas; Marco Gonçalves, advogado com prática consolidada em direito do trabalho e jurista de várias organizações sindicais na Região Autónoma da Madeira; e Pedro Ginjeira do Nascimento, Secretário-Geral da Business Roundtable Portugal, com percurso relevante nas áreas da estratégia, comunicação e políticas públicas. A moderação ficará a cargo de Rita Aleluia, jornalista, autora, consultora e PNL master trainer.

Ao longo da sessão serão abordadas questões centrais como o grau de flexibilidade do mercado de trabalho, o equilíbrio entre a protecção dos trabalhadores e a competitividade das empresas, os desafios da adaptação legislativa a novas formas de trabalho e o impacto das políticas laborais no crescimento económico e na atração de investimento. O debate procurará reunir diferentes perspetivas, fomentando uma análise crítica e informada sobre os caminhos possíveis para a legislação laboral em Portugal.

Para a IL, esta iniciativa constitui uma oportunidade para estimular o diálogo aberto e plural sobre um tema estruturante para o desenvolvimento económico e social da Região e do país, contribuindo para a construção de soluções que promovam simultaneamente a liberdade, a responsabilidade e a prosperidade.

Assim, a Iniciativa Liberal convida todos os interessados a participar nesta conferência, que pretende ser um espaço de reflexão, partilha de conhecimento e debate construtivo sobre os desafios e oportunidades da legislação laboral no contexto actual.