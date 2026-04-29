Biblioteca Municipal do Funchal recebe hoje conferência sobre 25 de Abril
A Biblioteca Municipal do Funchal acolhe, hoje, 29 de Abril, pelas 18h30, o investigador Bernardo Martins, que abordará o tema central do seu livro "O 25 de Abril na Madeira: Tensões sociais e políticas em 1974-74, à luz da imprensa regional", editado pela Imprensa Académica em 2024.
"Neste aprofundado estudo, com cerca de 800 páginas, o autor aborda as causas, as movimentações e as consequências do '25 de Abril' no nosso arquipélago, sendo que, nas palavras do conceituado historiador Nelson Veríssimo, esta obra 'constitui o primeiro trabalho, cientificamente realizado no âmbito da História da Madeira, sobre a Revolução do 25 de Abril' no nosso arquipélago", informa uma nota emitida pela autarquia do Funchal sobre o evento que decorre hoje ao final da tarde.