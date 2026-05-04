Identificado caso de meningite meningocócica na Escola Básica e Secundária de Santana

Foi confirmado um caso de meningite meningocócica na Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral, localizada no concelho de Santana. A informação foi avançada pela Antena 1 Madeira, que contactou o delegado de saúde da Zona Leste, João Vieira Martins.

À rádio pública, o responsável confirmou tratar-se de um aluno do ensino secundário, diagnosticado com a doença na passada semana, encontrando-se medicado desde quinta-feira, tal como os seus familiares mais próximos.

De acordo com o delegado de saúde, o risco de contágio é considerado baixo.

A mesma fonte adiantou ainda que o caso poderá estar associado a uma eventual diminuição da imunidade.

Contactada pelo DIÁRIO, a escola remeteu esclarecimentos para o delegado de saúde.

O DIÁRIO contactou a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, bem como a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, para obter esclarecimentos adicionais sobre a situação.

A meningite meningocócica é uma infecção nas meninges, que resulta em sintomas como febre muito alta, dor de cabeça forte e náuseas, por exemplo.