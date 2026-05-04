Autoridades confirmam caso isolado de meningite em escola de Santana

A Autoridade de Saúde Regional confirmou a existência de um caso isolado de meningite meningocócica num aluno da Escola Básica e Secundária de Santana, na sequência de esclarecimentos pedidos sobre a situação epidemiológica na instituição, conforme já tinha sido avançado pelo DIÁRIO.

Identificado caso de meningite meningocócica na Escola Básica e Secundária de Santana Foi confirmado um caso de meningite meningocócica na Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral, localizada no concelho de Santana. A informação foi avançada pela Antena 1 Madeira, que contactou o delegado de saúde da Zona Leste, João Vieira Martins.

Segundo a informação divulgada em comunicado, "o aluno encontra-se sob vigilância e clinicamente estável, a receber a terapêutica adequada desde a passada quinta-feira".

Após o diagnóstico, foi contactada a Saúde Pública que realizou a investigação epidemiológica junto da família e dos profissionais que tiverem em contacto com o doente.

"No âmbito das medidas de prevenção, foi efectuada uma avaliação de risco dos contactos mais próximos e administrada a quimioprofilaxia (antibiótico preventivo) ao núcleo familiar. A avaliação de risco foi efetuada e as medidas de precaução foram tomadas", destalha a a nota remetida ao final desta tarde às redacções.

A Autoridade de Saúde Regional sublinha ainda "que o risco de novos contágios é muito baixo", tratando-se de uma ocorrência isolada, sem perigo para a comunidade em geral, garantindo ainda que a escola mantém o funcionamento normal.

"A situação mantém-se sob vigilância, tendo a comunidade escolar sido devidamente informada e sensibilizada para a atenção a sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, manchas na pele ou dificuldades na marcha, embora o risco de contágio seja considerado baixo", refere ainda o comunicado.