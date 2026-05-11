Mecanismo de Protecção Civil da UE fez 4 voos de repatriamento no domingo

A Comissão Europeia disse hoje que ativou o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, a pedido de Espanha, e realizou no domingo de Tenerife quatro voos de repatriamento de passageiros do navio afetado com um surto de hantavírus.

"Estivemos a coordenar voos de repatriamento durante o fim de semana para cidadãos europeus e houve quatro voos ontem [no domingo] adaptados de modo a cumprir os protocolos de saúde, protegendo os passageiros, tripulantes, pessoal operacional e o público em geral", disse, na conferência de imprensa diária em Bruxelas, a porta-voz do executivo comunitário Eva Hrncirova.

A porta-voz, que reiterou que o risco para a população é baixo, acrescentou que Bruxelas "está a trabalhar sem parar para coordenar uma resposta europeia, juntamos os Estados-membros, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, a Organização Mundial da Saúde (OMS), parceiros do G7 [bloco das sete maiores economias mundiais] para garantir uma resposta concertada e de base predominantemente científica".

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, agradeceu ao Governo espanhol e a todas as autoridades no terreno, "o desembarque rápido e eficiente do navio "[MV] Hondius" em Tenerife, nas Canárias.

No domingo, foram retiradas do navio de cruzeiro e repatriadas 94 pessoas de 19 nacionalidades, numa operação que deve ficar hoje concluída. É previsível que o navio zarpe do arquipélago espanhol ao final da tarde, com parte da tripulação a bordo, rumo ao porto de Roterdão, nos Países Baixos.

A OMS confirmou até agora seis casos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram no cruzeiro "MV Hondius", que saiu do sul da Argentina no início de abril. Três pessoas morreram.

O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

Os sintomas da infeção são, inicialmente, semelhantes aos da gripe, como tosse, fadiga ou dores de cabeça e musculares.

A OMS garante que o risco deste surto para a população em geral é baixo.