Vários voos divergidos

Vários voos da Ryanair registaram alterações na sua operação durante a madrugada, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com desvios e regressos aos aeroportos de origem, numa situação que terá estado associada a condições meteorológicas adversas.

De acordo com as informações disponíveis, o voo das 01h45, com origem ou operação ligada ao Porto, terá divergido para o próprio aeroporto. Já o voo das 01h15, proveniente de Dublin, foi desviado para o Porto. Por sua vez, o voo das 08h25, com partida de Lisboa, acabou por regressar ao Aeroporto Humberto Delgado.

Apesar de não terem sido confirmados oficialmente os motivos específicos, tudo indica que factores meteorológicos terão estado na origem destas decisões operacionais, algo comum em situações de vento, turbulência ou visibilidade reduzida durante fases críticas de aproximação e aterragem.