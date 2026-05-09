Madeira e Câmara Municipal de Lisboa assinam protocolo na área da Protecção Civil

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou na cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Serviço Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, informou hoje o Governo Regional, através de nota de imprensa.

Segundo o comunicado, o protocolo tem como objectivo promover a partilha de conhecimento e a troca de experiências entre as duas entidades, reforçando a cooperação institucional no domínio da protecção civil.

Durante a cerimónia, que decorreu em Lisboa, Micaela Fonseca de Freitas afirmou que “este protocolo representa uma vontade partilhada de cooperação institucional, de solidariedade entre territórios e de reforço da capacidade conjunta de resposta aos desafios que enfrentamos, num contexto em que os riscos naturais e tecnológicos exigem cada vez mais preparação, conhecimento e articulação”.

A governante acrescentou ainda que Lisboa e a Região Autónoma da Madeira “partilham uma visão comum sobre a importância da Proteção Civil enquanto pilar fundamental da segurança das populações”.

Segundo a nota de imprensa, o acordo permitirá “reforçar a troca de experiências, a partilha de boas práticas, a formação técnica, o desenvolvimento de ações conjuntas nas áreas da prevenção, planeamento, resposta e recuperação em situações de emergência”.

A cerimónia incluiu ainda a entrega de uma condecoração ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa pela Liga dos Bombeiros de Portugal, por proposta da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, bem como a atribuição do troféu de parceiro estratégico à mesma entidade pela Região Autónoma da Madeira.